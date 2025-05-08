Литва ініціює встановлення пам'ятника злочинам нацизму і СРСР у Брюсселі

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна працює над тим, щоб у Брюсселі з’явився пам’ятник злочинам нацизму та радянського режиму.

Його слова цитує LRT, пише "Європейська правда".

За словами Науседи, такий монумент підвищить обізнаність жителів Західної Європи про тоталітарні режими XX століття.

"Ми працюємо над пам’ятником у Брюсселі в пам'ять про злочини гітлеризму, фашизму, про жертв комунізму – і ми добре просунулися", – заявив він.

Також литовський президент висловив сподівання, що у Європі не знайдеться політиків, які "сумніваються".

"Ми маємо бути принциповими і донести цю правду до людей у Західній Європі, щоб вони краще знали не тільки про те, що робив Гітлер, а й про те, що робив Сталін", – додав він.

Президент Литви виступив із цією заявою під час вшанування завершення Другої світової війни в Європі у селі Мацяйкай Шилуцького району.

8 травня міністри закордонних справ держав Балтії, Польщі, Чехії, Молдови та України опублікували спільну колонку, у якій пояснюють на висновках з Другої світової війни, які сценарії завершення російсько-української війни є небезпечними і неприйнятними.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер попередив, що вторгнення РФ в Україну показує, що Друга світова війна не є "лише історією".

Також 8 травня Сейм Литви проголосував за резолюцію, у якій заявив, що не визнає захоплені Росією території України російськими "ні де-юре, ні де-факто".