В Естонії обмалювали фарбою радянський пам’ятник "Бронзовий солдат"

В естонській столиці Таллінні невідомі обмалювали фарбою радянський пам’ятник "Бронзовий солдат", розташований на військовому кладовищі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Монумент був обмальований білою фарбою, а по обидва боки від нього естонською написано – küüditaja (тобто учасник депортацій).

Postimees

Керівник оперативного бюро Пих'яської префектури Вайко Вахер розповів, що за фактом вандалізму розпочато провадження.

"За наявною на цей момент інформацією, вандалів було двоє, їхні особи поки що не встановлені. Патруль прочесав околиці вчора ввечері, але знайти порушників не вдалося", – додав Вахер.

Поліція перебуває на зв'язку з управителем кладовища – Естонським військовим музеєм, який організовує очищення пам'ятника.

За словами Вахера, це вже не перший випадок за останні роки, коли пам'ятник "Бронзовому солдату" зазнає вандалізму, хоча лише кілька днів тому люди приходили туди покласти квіти.

"Очевидно, що "Бронзовий солдат" залишається джерелом конфлікту і протистояння в нашому суспільстві. Поліція, зрозуміло, реагує на псування майна і тому розпочала провадження у зв'язку з учорашнім випадком вандалізму", – підсумував він.

Нагадаємо, у 2007 році влада Таллінна вирішила перенести радянський пам’ятник "Бронзовий солдат" на військове кладовище, що спричинило інспіровані Росією погроми й масштабну кібератаку на країну.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Естонія ініціювала демонтаж усіх радянських пам’ятників, але президент країни заблокував відповідний закон через його неконституційність.

Водночас минулого року естонський парламент відхилив запропонований консерваторами законопроєкт про демонтаж пам’ятника "Бронзовий солдат".