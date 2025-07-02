В Німеччині кажуть, що Макрон розповів Мерцу про свій дзвінок Путіну

В уряді Німеччини заявили, що президент Франції Емманюель Макрон поінформував канцлера Фрідріха Мерца про свій дзвінок правителю Кремля Владіміру Путіну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник німецького уряду Штефан Корнеліус, якого цитує n-tv.

За словами Корнеліуса, ключовою темою розмови Макрона з Путіним була ядерна програма Ірану.

"Ми були проінформовані французькою стороною, а після розмови нам повідомили про її результати", – заявив речник.

Мерц наразі не планує телефонну розмову з Путіним, додав він.

У вівторок увечері Кремль повідомив, що Путін і Макрон обговорили ескалацію на Близькому Сході та повномасштабне російське вторгнення в Україну, а сама розмова мала "змістовний характер".

Згодом Єлисейський палац, коментуючи розмову Макрона з Путіним, яка стала першою з 2022 року, заявив, що французький президент закликав до якнайшвидшого припинення вогню між Україною та Росією.

ЗМІ також повідомляли, що після дзвінка Путіну Макрон говорив з президентом України Володимиром Зеленським.