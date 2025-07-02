В Германии говорят, что Макрон рассказал Мерцу о своем звонке Путину

В правительстве Германии заявили, что президент Франции Эмманюэль Макрон проинформировал канцлера Фридриха Мерца о своем звонке правителю Кремля Владимиру Путину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, которого цитирует n-tv.

По словам Корнелиуса, ключевой темой разговора Макрона с Путиным была ядерная программа Ирана.

"Мы были проинформированы французской стороной, а после разговора нам сообщили о его результатах", – заявил представитель.

Мерц пока не планирует телефонный разговор с Путиным, добавил он.

Во вторник вечером Кремль сообщил, что Путин и Макрон обсудили эскалацию на Ближнем Востоке и полномасштабное российское вторжение в Украину, а сам разговор имел "содержательный характер".

Впоследствии Елисейский дворец, комментируя разговор Макрона с Путиным, заявил, что французский президент призвал к скорейшему прекращению огня между Украиной и Россией.

СМИ также сообщали, что после звонка Путину Макрон говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.