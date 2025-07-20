У Польщі зафіксували перший за шість років випадок холери

У місті польському місті Старгард (Західнопоморське воєводство) підтвердили зараження холерою у літньої жінки, яка не виїжджала з країни.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Onet.

Наразі жінку перевели до інфекційного відділення обласної лікарні в Щецині. У зв’язку з підтвердженим випадком холери розпочато процедури щодо встановлення кола осіб, які контактували з пацієнткою.

Осіб із найближчого оточення було взято під карантин та епідеміологічний нагляд. Видано рекомендації щодо самообсервації.

Як повідомив головний санітарний інспектор Польщі, доктор Павел Гжесіовський, на домашньому карантині перебувають 26 осіб, які мали прямий контакт із хворою, серед них – медичний персонал. Загалом під наглядом перебувають 85 осіб.

Це перший випадок холери в Старгарді. Востаннє холеру в Польщі фіксували у 2019 році в місті Свіноуйсьце.

За рішенням директора лікарні в Старгарді, після отримання позитивного результату на наявність холерної палички у пацієнтки, було негайно припинено прийом пацієнтів до внутрішнього відділення.

Директор також припинив відвідування пацієнтів, які перебувають під епідеміологічним наглядом. Було рекомендовано провести дезінфекцію відділення.

Холера – це заразне захворювання, спричинене бактерією Vibrio cholerae. Воно поширюється через воду, забруднену хворими та носіями. Його основними симптомами є гостра водяниста діарея та блювання, що призводять до зневоднення. Без відповідного лікування може призвести до смерті.

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