У Франції 10-річна дівчинка померла після скарг на спеку

У Франції після скарг на спеку померла 10-річна дівчинка, яка разом з батьками 1 липня відвідувала Версальський палац.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Дівчинка, яка була громадянкою США, приїхала на екскурсію до палацу разом із батьками.

Дівчинка знепритомніла після скарг на спеку, її намагались реанімувати, але марно. Лікарі, які приїхали на місце події, були змушені констатувати її смерть.

Для встановлення причин смерті буде розпочато розслідування.

Дівчинка перебувала під наглядом лікарів через розлади аутистичного спектра, але не мала серцевих захворювань.

Після цього міністерка екологічної трансформації країни Аньєс Паньє-Рюнаше повідомила, що у зв’язку з екстремальною спекою у Франції померли двоє людей. Однак наразі невідомо, чи була ця дівчинка включена до списку.

За даними міністерки, ще понад 300 осіб отримали невідкладну допомогу.

Повідомляли також, що на північному сході Іспанії загинула дворічна дитина після того, як її залишили в автомобілі на кілька годин під час спеки.

Також в Іспанії двоє осіб загинули через лісову пожежу, що спалахнула внаслідок екстремальної спеки.