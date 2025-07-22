ЄС стурбований ситуацією з НАБУ та САП та вказує на умови підтримки України
Євросоюз зі стурбованістю відреагував на останні дії України щодо НАБУ та САП та нагадав, що ЄС надає свою фінансову підтримку за умови прогресу в галузі демократичного врядування.
Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, коментар якого є у розпорядженні "Української правди".
Мерсьє відзначив, що Європейський Союз "стурбований останніми діями України щодо антикорупційних органів – НАБУ та САП".
"Ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості", – наголосив речник.
Він підкреслив, що ЄС надає Україні значну фінансову допомогу "за умови прогресу в галузі прозорості, судової реформи та демократичного врядування".
"Для вступу України до ЄС необхідна потужна спроможність боротися з корупцією та забезпечити інституційну стійкість. ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримуватиме Україну у дотриманні верховенства права", – заявив речник Європейської комісії.
Нагадаємо, співробітники СБУ та Офісу генпрокурора провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Національного бюро розслідувань у різних областях України 21 липня. Силовики не мали судових ухвал на проведення обшуків.
Детективам НАБУ інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупцію в інтересах олігархів. Водночас активізувалося Державне бюро розслідувань із матеріалами про ДТП кількарічної давнини за участі співробітників НАБУ.
Представники СБУ та Офісу генпрокурора також перевіряють стан охорони державної таємниці в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Водночас у Верховній Раді розглянуть законопроєкт №12414, який, як вважають НАБУ та САП, фактично знищить незалежність цих антикорупційних організацій.
Посли держав "Групи семи" 21 липня висловили стурбованість слідчими діями Служби безпеки України щодо Національного антикорупційного бюро.