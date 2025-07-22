ЕС обеспокоен ситуацией с НАБУ и САП и указывает на условия поддержки Украины

Евросоюз с обеспокоенностью отреагировал на последние действия Украины относительно Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и напомнил, что ЕС предоставляет свою финансовую поддержку при условии прогресса в области демократического управления.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, комментарий которого есть в распоряжении "Украинской правды".

Мерсье отметил, что Европейский Союз "обеспокоен последними действиями Украины относительно антикоррупционных органов – НАБУ и САП".

"Эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности", – подчеркнул спикер.

Он подчеркнул, что ЕС предоставляет Украине значительную финансовую помощь "при условии прогресса в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления".

"Для вступления Украины в ЕС необходима мощная способность бороться с коррупцией и обеспечить институциональную устойчивость. ЕС будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать Украину в соблюдении верховенства права", – заявил представитель Европейской комиссии.

Напомним, сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников Национального бюро расследований в разных областях Украины 21 июля. Силовики не имели судебных постановлений на проведение обысков.

Детективам НАБУ инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупцию в интересах олигархов. В то же время активизировалось Государственное бюро расследований с материалами о ДТП многолетней давности с участием сотрудников НАБУ.

Представители СБУ и Офиса генпрокурора также проверяют состояние охраны государственной тайны в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В то же время в Верховной Раде рассмотрят законопроект №12414, который, как считают НАБУ и САП, фактически уничтожит независимость этих антикоррупционных организаций.

Послы государств "Группы семи" 21 июля выразили обеспокоенность следственными действиями Службы безопасности Украины в отношении Национального антикоррупционного бюро.