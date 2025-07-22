Нідерланди готові зробити "істотний внесок" у поставки Україні Patriot

Голова Міністерства оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підтвердив готовність його країни співфінансувати постачання додаткових систем Patriot для України.

Про це повідомило нідерландське Міноборони за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України у понеділок, пише "Європейська правда".

Під час засідання у форматі "Рамштайн" Брекельманс підкреслив необхідність захисту України від "кампанії російського повітряного терору".

"Мета Росії проста: змусити стійких українців стати на коліна. Ми не можемо цього допустити. Тому ми хочемо зробити істотний внесок у додаткові засоби протиповітряної оборони України", – наголосив він.

У Міноборони Нідерландів зазначили, що країна наразі веде "тісні й інтенсивні консультації" зі США та іншими союзниками щодо схеми з постачання Україні американської зброї, включно із системами Patriot.

"Точні деталі внеску Нідерландів будуть опрацьовані найближчим часом. Це відбуватиметься у тісній координації з НАТО, США та іншими союзниками", – додало відомство.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України оголосив, що Німеччина і США досягли домовленості про надання Україні п’яти ЗРК Patriot.

За даними ЗМІ, Німеччина і США наблизились до фінальної домовленості про постачання ЗРК Patriot Україні.