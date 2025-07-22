Мерц: Німеччина чекає на рішення США щодо заміни Patriot для поставок Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна поки не отримала підтвердження строків, коли США зможе передати Берліну системи Patriot на заміну тим, які відправлять для України.

Про це він сказав під час пресконференції з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, пише "Європейська правда".

Під час пресконференції німецький канцлер заявив, що уряд США взяв на себе загальне зобов’язання передати системи Patriot Німеччині та Європейському Союзу, щоб вони могли потім поставити існуючі системи Patriot Україні.

"Ми передамо, і ми отримаємо заміну. Але ця заміна ще не була фактично закуплена. Наразі тривають переговори з урядом США про те, звідки буде походити заміна", – сказав він.

Мерц додав, що тепер міністри оборони мають узгодити деталі.

Тоді ж Стьоре підтвердив наміри профінансувати купівлю зенітно-ракетного комплексу Patriot для України.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України оголосив, що Німеччина і США досягли домовленості про надання Україні п’яти ЗРК Patriot.

За даними ЗМІ, Німеччина і США наблизились до фінальної домовленості про постачання ЗРК Patriot Україні.