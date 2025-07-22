Нидерланды готовы сделать "существенный вклад" в поставки Украине Patriot

Глава Министерства обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подтвердил готовность его страны софинансировать поставки дополнительных систем Patriot для Украины.

Об этом сообщило нидерландское Минобороны по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в понедельник, пишет "Европейская правда".

Во время заседания в формате "Рамштайн" Брекельманс подчеркнул необходимость защиты Украины от "кампании российского воздушного террора".

"Цель России проста: заставить стойких украинцев стать на колени. Мы не можем этого допустить. Поэтому мы хотим сделать существенный вклад в дополнительные средства противовоздушной обороны Украины", – подчеркнул он.

В Минобороны Нидерландов отметили, что страна сейчас ведет "тесные и интенсивные консультации" с США и другими союзниками относительно схемы по поставке Украине американского оружия, включая системы Patriot.

"Точные детали вклада Нидерландов будут проработаны в ближайшее время. Это будет происходить в тесной координации с НАТО, США и другими союзниками", – добавило ведомство.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус в начале 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины объявил, что Германия и

США достигли договоренности о предоставлении Украине пяти ЗРК Patriot.

По данным СМИ, Германия и США приблизились к финальной договоренности о поставках ЗРК Patriot Украине.