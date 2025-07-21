Німеччина та США домовилися про передачу Україні п’яти систем Patriot "якомога швидше"

Сполучені Штати Америки та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні надійти на поле бою якомога швидше.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн", яке відбувається у понеділок, 21 липня під головуванням Британії та Німеччини, передає кореспондентка "Європейської правди".

США та Німеччина домовилися про передачу Україні п’яти систем ППО Patriot найближчим часом.

"Під час моєї поїздки до Вашингтона минулого тижня я домовився з Пітом Гегсетом, що Німеччина зробить свій внесок у якнайшвидше надання (Україні) п’яти вкрай необхідних систем Patriot", – повідомив Пісторіус.

Він повідомив, що "впродовж наступних кількох днів", буде координувати з партнерами "в дусі взаємної довіри" механізм реалізації цих планів.

"Німеччина надасть додаткові системи протиповітряної оборони та вкрай необхідні боєприпаси", – заявив очільник Міноборони Німеччини.

Як повідомляла "Європейська правда", 21 липня у засідання "Рамштайн", що починає 50-денну кампанію з озброєння України, взяли участь 52 держави.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив ввести "дуже суворі" санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню до 2 вересня – тобто через 50 днів після заяви про продаж США "найсучаснішої" зброї НАТО, яка може бути передана Україні.

У липні представники США вперше доєдналися до зустрічі так званої "коаліції рішучих".