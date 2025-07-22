Суд у Німеччині відхилив скаргу "АдН" на її "екстремістську" класифікацію
Федеральний адміністративний суд Німеччини у вівторок відхилив скаргу ультраправої "Альтернативи для Німеччини" на статус "підозрюваної в праворадикалізмі партії".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.
Адміністративний суд у Лейпцигу залишив у силі рішення Вищого адміністративного суду Мюнстера від 2024 року, яке затвердило класифікацію "АдН" як підозрюваної у праворадикалізмі партії.
Очікується, що "Альтернатива для Німеччини" подасть скаргу на рішення до найвищої судової інстанції – Федерального конституційного суду в Лейпцигу.
Як підозрювана в праворадикалізмі, "АдН" може бути об'єктом спостереження з боку німецької контррозвідки – Федерального відомства з захисту конституції.
Як відомо, через рік після рішення суду в Мюнстері Федеральне відомство з захисту конституції класифікувало "АдН" як підтверджену праворадикальну організацію.
Партія оскаржує це в Адміністративному суді Кельна, і до завершення розгляду ця класифікація тимчасово призупинена.
Регіональні організації "АдН" у Саксонії, Тюрінгії, Саксонії-Ангальт і Бранденбурзі вже раніше були визнані Федеральним відомством із захисту конституції як підтверджено праворадикальні.
"Альтернатива для Німеччини" є найбільшою опозиційною фракцією в Бундестазі. На виборах до Бундестагу 2025 року вона посіла друге місце.
Останні опитування свідчать, що більшість німців не підтримують заборону ультраправої "АдН".