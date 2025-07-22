Суд в Германии отклонил жалобу "АдН" на ее "экстремистскую" классификацию
Федеральный административный суд Германии во вторник отклонил жалобу ультраправой "Альтернативы для Германии" на статус "подозреваемой в праворадикализме партии".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.
Административный суд в Лейпциге оставил в силе решение Высшего административного суда Мюнстера от 2024 года, которое утвердило классификацию "АдН" как подозреваемой в праворадикализме партии.
Ожидается, что "Альтернатива для Германии" подаст жалобу на решение в высшую судебную инстанцию – Федеральный конституционный суд в Лейпциге.
Как подозреваемая в праворадикализме, "АдН" может быть объектом наблюдения со стороны немецкой контрразведки – Федерального ведомства по защите конституции.
Как известно, через год после решения суда в Мюнстере Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало "АдН" как подтвержденную праворадикальную организацию.
Партия обжалует это в Административном суде Кельна, и до завершения рассмотрения эта классификация временно приостановлена.
Региональные организации "АдН" в Саксонии, Тюрингии, Саксонии-Ангальт и Бранденбурге уже ранее были признаны Федеральным ведомством по защите конституции как подтвержденно праворадикальные.
"Альтернатива для Германии" является крупнейшей оппозиционной фракцией в Бундестаге. На выборах в Бундестаг 2025 года она заняла второе место.
Последние опросы показывают, что большинство немцев не поддерживают запрет ультраправой "АдН".