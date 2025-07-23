Віткофф планує поїздку на Близький Схід

Спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф планує відвідати Близький Схід.

Про це заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс, яку цитує AP, передає "Європейська правда".

Речниця повідомила журналістам, що Віткофф вирушає в цей регіон із "сильною надією", що США зможуть домогтися угоди про припинення вогню, а також створення нового гуманітарного коридору для розподілу допомоги.

"Я б сказала, що у нас можуть бути хороші новини, але, як ми знаємо, ситуація може постійно змінюватися", – сказала Брюс.

Троє американських посадовців, які говорили на умовах анонімності, повідомили, що Віткофф цього тижня вирушає до Європи для обговорення низки питань, зокрема ситуації в секторі Гази та зусиль щодо досягнення перемир'я, але вони не мали детальної інформації про зупинки на Близькому Сході і не повідомили, куди саме і коли саме вирушає Віткофф.

Останніми тижнями більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.

Зокрема у понеділок, 21 липня, міністри закордонних справ 21 європейської держави та представниця Європейської комісії у спільній заяві закликали негайно припинити воєнні дії в секторі Гази.

Нещодавно також писали, що у Білому домі все гучніше лунає невдоволення діями прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу – в адміністрації Трампа вважають, що він вийшов з-під контролю.