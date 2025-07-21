Понад 20 європейських держав закликали до "негайного" завершення війни в Газі

Міністри закордонних справ 21 європейської держави та представниця Європейської комісії у спільній заяві, поширеній у понеділок, закликали негайно припинити воєнні дії в секторі Гази.

Текст заяви є в розпорядженні "Європейської правди".

Підписанти, серед яких глави МЗС більшості держав Європейського Союзу, а також Великої Британії, Ісландії та Швейцарії, наголошують, що "війна в Газі повинна закінчитися негайно".

Вони підкреслюють страждання цивільного населення в Газі та критикують ізраїльський уряд за обстріли цивільних і обмеження в наданні гуманітарної допомоги.

"Закликаємо всі сторони захищати цивільне населення і дотримуватися зобов'язань у рамках міжнародного гуманітарного права", – ідеться в заяві.

Міністри закордонних справ окремо закликали угруповання ХАМАС звільнити всіх цивільних заручників, захоплених під час теракту проти Ізраїлю у жовтні 2023 року.

Додатково вони висловили підтримку зусиллям, спрямованим на припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС, та готовність "вжити подальших заходів для підтримки негайного припинення вогню".

В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас минулого тижня заявила, що Ізраїль повинен вжити додаткових заходів для поліпшення гуманітарної ситуації в секторі Гази.