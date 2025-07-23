Уиткофф планирует поездку на Ближний Восток

Специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует посетить Ближний Восток.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс, которую цитирует AP, передает "Европейская правда".

Брюс сообщила журналистам, что Уиткофф отправляется в этот регион с "сильной надеждой", что США смогут добиться соглашения о прекращении огня, а также создания нового гуманитарного коридора для распределения помощи.

"Я бы сказала, что у нас могут быть хорошие новости, но, как мы знаем, ситуация может постоянно меняться", – сказала Брюс.

Трое американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, сообщили, что Уиткофф на этой неделе отправляется в Европу для обсуждения ряда вопросов, в частности ситуации в секторе Газа и усилий по достижению перемирия, но они не располагали подробной информацией о остановках на Ближнем Востоке и не сообщили, куда именно и когда именно отправляется Уиткофф.

В последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских лиц в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.

В частности, в понедельник, 21 июля, министры иностранных дел 21 европейского государства и представительница Европейской комиссии в совместном заявлении призвали немедленно прекратить военные действия в секторе Газа.

Недавно также писали, что в Белом доме все громче звучит недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху – в администрации Трампа считают, что он вышел из-под контроля.