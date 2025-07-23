У Франції вперше з 1945 року смертність перевищила народжуваність

У травні 2025 року у Франції вперше з часів Другої світової війни зафіксували демографічний спад – перевищення смертності за останній рік над народжуваністю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За даними, зібраними економістом Франсуа Геерольфом на основі даних Інституту національної статистики та статистичних досліджень Франції (INSEE), з травня 2024 по травень 2025 року у країні було зареєстровано 651 тисячу смертей проти 650 тисяч народжень.

Іншими словами, "природний баланс є негативним", зазначив економіст, нагадуючи, що прогнози передбачали такий демографічний перелом лише у 2027 році.

До цього часу Франція могла похвалитися тим, що підтримувала рівень народжуваності вище середнього по Європі, зберігаючи таким чином сприятливу динаміку для своєї системи пенсійного забезпечення та солідарності.

Як у метрополії, так і на заморських територіях Франції спостерігається тенденція до спаду: порівняно з 2010 роком кількість народжень зменшилася майже на 20%.

За даними INSEE, кількість працездатного населення Франції продовжуватиме дещо зростати до 2040 року, а потім почне зменшуватися, і до 2070-го знизиться до 29 мільйонів. У деяких регіонах цей спад може початися вже у 2036 році.

Ще минулого року повідомлялось, що народжуваність у Франції впала до мінімуму з часів Другої світової війни.

Тим часом, незважаючи на те, що кількість народжень у Німеччині у 2024 році була меншою за кількість смертей, населення країни зросло – через міграцію.