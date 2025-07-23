Во Франции впервые с 1945 года смертность превысила рождаемость

В мае 2025 года во Франции впервые со времен Второй мировой войны зафиксировали демографический спад – превышение смертности за последний год над рождаемостью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По данным, собранным экономистом Франсуа Геерольфом на основе данных Института национальной статистики и статистических исследований Франции (INSEE), с мая 2024 по май 2025 года в стране было зарегистрировано 651 тысяча смертей против 650 тысяч рождений.

Другими словами, "естественный баланс является отрицательным", отметил экономист, напомнив, что прогнозы предсказывали такой демографический перелом только в 2027 году.

До этого времени Франция могла похвастаться тем, что поддерживала уровень рождаемости выше среднего по Европе, сохраняя таким образом благоприятную динамику для своей системы пенсионного обеспечения и солидарности.

Как в метрополии, так и на заморских территориях Франции наблюдается тенденция к спаду: по сравнению с 2010 годом количество рождений уменьшилось почти на 20%.

По данным INSEE, количество трудоспособного населения Франции будет продолжать несколько расти до 2040 года, а затем начнет уменьшаться и к 2070 году снизится до 29 миллионов. В некоторых регионах этот спад может начаться уже в 2036 году.

Еще в прошлом году сообщалось, что рождаемость во Франции упала до минимума со времен Второй мировой войны.

Между тем, несмотря на то, что количество рождений в Германии в 2024 году было меньше количества смертей, население страны выросло – из-за миграции.