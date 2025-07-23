ЗМІ: Євросоюз і США близькі до угоди про 15-відсотковий тариф
Європейський Союз і Сполучені Штати наближаються до укладення торговельної угоди, яка передбачатиме запровадження 15-відсоткових тарифів на європейський імпорт.
Про це від джерел дізнались Financial Times і Reuters, повідомляє "Європейська правда".
За словами джерел FT, ЄС і США в межах переговорів скасують тарифи на деякі товари, зокрема літаки, алкогольні напої та медичне обладнання.
Європейська сторона вважає, що тарифна ставка у 15%, яку пропонують Штати, охоплюватиме вже існуючі мита – 10%, які були накладені у квітні, і 4,8%, які існували до того.
Таким чином, якщо домовленість Брюсселя та Вашингтона буде досягнута, вона означатиме фактично закріплення статусу-кво у двосторонній торгівлі, зазначили співрозмовники Financial Times.
Водночас американський співрозмовник FT попередив, що ситуація ще може змінитись.
Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити 30-відсоткові тарифи проти Європейського Союзу, якщо до 1 серпня сторони не зможуть досягти торгової угоди.
На цей випадок ЄС готує єдиний пакет заходів у відповідь, який охопить американські товари на 93 млрд євро та буде готовий до застосування, якщо торговельні переговори з адміністрацією Трампа проваляться.