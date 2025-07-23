СМИ: Евросоюз и США близки к соглашению о 15-процентном тарифе

Европейский Союз и Соединенные Штаты приближаются к заключению торгового соглашения, которое предусматривает введение 15-процентных тарифов на европейский импорт.

Об этом из источников узнали Financial Times и Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам источников FT, ЕС и США в рамках переговоров отменят тарифы на некоторые товары, в частности самолеты, алкогольные напитки и медицинское оборудование.

Европейская сторона считает, что тарифная ставка в 15%, которую предлагают Штаты, будет охватывать уже существующие пошлины – 10%, которые были введены в апреле, и 4,8%, которые существовали до этого.

Таким образом, если договоренность Брюсселя и Вашингтона будет достигнута, она будет означать фактическое закрепление статус-кво в двусторонней торговле, отметили собеседники Financial Times.

В то же время американский собеседник FT предупредил, что ситуация еще может измениться.

Президент США Дональд Трамп угрожает ввести 30-процентные тарифы против Европейского Союза, если до 1 августа стороны не смогут достичь торгового соглашения.

На этот случай ЕС готовит единый пакет ответных мер, который охватит американские товары на 93 млрд евро и будет готов к применению, если торговые переговоры с администрацией Трампа провалятся.