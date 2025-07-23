Іран погрожує вийти з договору про ядерну зброю, якщо Європа поверне санкції

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив, що Тегеран може вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, якщо європейські держави втілять погрозу повернути санкції проти країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Раніше Велика Британія, Німеччина та Франція запропонували задіяти положення "ядерної угоди" 2015 року, яке передбачає поновлення санкцій проти Ірану, якщо до серпня не буде досягнуто прогресу в укладенні угоди про обмеження його ядерної програми.

Угода, з якої США вийшли у 2018 році, пом'якшила економічні санкції проти Ірану в обмін на обмеження і моніторинг його ядерної програми, яка, як стверджує Тегеран, має мирний характер.

За словами Гарібабаді, Іран попри зовнішній тиск щодо його ядерної програми продовжує дотримуватись Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1970 року.

"Але я цілком впевнений, що якщо буде задіяно положення про відновлення санкцій, Іран не буде виявляти більшої стриманості в цьому питанні", – пригрозив він.

Раніше стало відомо, що Іран, Британія, Франція та Німеччина проведуть переговори щодо ядерної програми в турецькому Стамбулі в п'ятницю, 25 липня.

До загострення між Ізраїлем та Іраном Тегеран і Вашингтон провели п'ять раундів ядерних переговорів за посередництва Оману, але зіткнулися з серйозними перешкодами, такими як збагачення урану в Ірані, яке західні держави хочуть звести до нуля.

Тегеран стверджує, що його ядерна програма призначена виключно для цивільних цілей.

Після ударів Ізраїлю та США по своїх ядерних обʼєктах Іран відмовився від будь-яких переговорів щодо ядерної програми з американською стороною.

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