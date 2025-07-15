ЄС поверне санкції ООН проти Ірану, якщо він не згорне ядерну програму

Європейський Союз готовий з кінця серпня розпочати відновлення санкцій ООН проти Ірану, якщо той не покаже прогресу у згортанні своєї ядерної програми.

Про це у вівторок заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

За словами Барро, Франція та її партнери "мають підстави для поновлення глобального ембарго на поставки зброї, банківських послуг та ядерного обладнання" Ірану, скасованого у 2015 році після укладання іранської "ядерної угоди".

"Без твердих, конкретних і таких, що підлягають перевірці, зобов'язань з боку Ірану ми зробимо це не пізніше кінця серпня", – наголосив він.

Зі слів глави французького МЗС випливає, що з кінця серпня розпочнеться процес, який може призвести до поновлення низки санкцій проти Ірану до 15 жовтня.

Це в очах європейських гарантів іранської "ядерної угоди" – окрім Франції, це Велика Британія та Німеччина – дасть їм додатковий важіль у переговорах з Іраном.

В останні роки вони публічно звинувачували Іран у порушенні взятих за угодою 2015 року зобовʼязань, через які Тегеран наблизився до створення ядерної зброї.

США, які вийшли з іранської "ядерної угоди" за першого президенства Дональда Трампа у 2018 році, в останні місяці намагались відродити двосторонній переговорний процес.

Але він, судячи з усього, став на паузу після ударів Ізраїлю та США по іранських ядерних обʼєктах.