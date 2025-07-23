Иран угрожает выйти из договора о ядерном оружии, если Европа вернет санкции

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, если европейские государства воплотят угрозу вернуть санкции против страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Ранее Великобритания, Германия и Франция предложили задействовать положение "ядерного соглашения" 2015 года, которое предусматривает возобновление санкций против Ирана, если до августа не будет достигнут прогресс в заключении соглашения об ограничении его ядерной программы.

Соглашение, из которого США вышли в 2018 году, смягчило экономические санкции против Ирана в обмен на ограничение и мониторинг его ядерной программы, которая, как утверждает Тегеран, носит мирный характер.

По словам Гарибабади, Иран, несмотря на внешнее давление в отношении его ядерной программы, продолжает соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия 1970 года.

"Но я полностью уверен, что если будет задействовано положение о возобновлении санкций, Иран не будет проявлять большей сдержанности в этом вопросе", – пригрозил он.

Ранее стало известно, что Иран, Великобритания, Франция и Германия проведут переговоры по ядерной программе в турецком Стамбуле в пятницу, 25 июля.

До обострения между Израилем и Ираном Тегеран и Вашингтон провели пять раундов ядерных переговоров при посредничестве Омана, но столкнулись с серьезными препятствиями, такими как обогащение урана в Иране, которое западные государства хотят свести к нулю.

Тегеран утверждает, что его ядерная программа предназначена исключительно для гражданских целей.

После ударов Израиля и США по своим ядерным объектам Иран отказался от любых переговоров по ядерной программе с американской стороной.

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