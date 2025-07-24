На Кіпрі жертвами масштабних лісових пожеж стали двоє осіб

У четвер, 24 липня, літаки з Йорданії, Ізраїлю та Іспанії вилетіли на Кіпр для надання допомоги в гасінні величезної лісової пожежі, яка забрала життя двох людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Полум'я охопило понад 120 квадратних кілометрів лісистих пагорбів в районі, який вважається одним з найбільш постраждалих від пожеж за останній час.

Здавалось, що за ніч пожежа вщухла, проте зранку знову розгорілася на декількох фронтах, у зв’язку з чим понад 250 пожежників, 75 пожежних машин і 14 літаків працюють над локалізацією полум'я.

Пожежа продовжує вирувати на шести окремих фронтах, повідомив представник пожежної служби Андреас Кеттіс.

Як зазначили в уряді, поєднання дуже сильного вітру, високих температур і дуже посушливих умов після трьох зим з мінімальною кількістю опадів створило свого роду ідеальні умови для розгортання лісової пожежі в середу ввечері. Ситуація виявилася непосильною для пожежників, які намагалися стримати полум'я.

В уряді пропонують допомогу постраждалим від пожежі громадам.

Речник кіпрського уряду розповів, що з Йорданії прибули чотири літаки, а два вертольоти з Єгипту, два літаки з Ізраїлю та ще два з Іспанії прибудуть для допомоги в гасінні пожежі "якнайшвидше". Греція також відправляє на Кіпр 26 елітних пожежників.

Тим часом місцева поліція розслідує можливу причетність до пожежі паліїв.

Крім того, правоохоронці намагаються ідентифікувати обгорілі останки двох людей, які були знайдені в згорілому автомобілі на узбіччі головної дороги Монагрі-Аласса. Спочатку поліція повідомила про виявлення одного тіла пізно в середу, але після більш ретельного обшуку згорілого автомобіля було знайдено друге тіло.

Міністерство внутрішніх справ Кіпру закликало евакуювати всі кемпінги в гірському масиві Троодос як запобіжний захід.

Повідомляли також, що щонайменше 10 працівників лісового господарства та рятувальників загинули під час боротьби з лісовими пожежами в центральній турецькій провінції Ескішехір.

Останніми днями температура по всій Туреччині перевищує 40 градусів за Цельсієм, і наразі пожежі вирують у шести районах: Сакар’ї, Біледжику, Ескішехірі, Ізмірі, Карабуці та Манісі.