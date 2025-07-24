В Туреччині 10 людей загинули, намагаючись вгамувати лісові пожежі

Щонайменше 10 працівників лісового господарства та рятувальників загинули під час боротьби з лісовими пожежами в центральній турецькій провінції Ескішехір.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації BBC.

Як повідомив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Ібрагім Юмакли, близько 24 лісників та добровольців-рятувальників опинилися "в пастці всередині вогню" після раптової зміни напрямку вітру.

За його словами, п’ятеро працівників лісової служби та п’ятеро добровольців із рятувальної організації AKUT загинули, ще 14 лісників були госпіталізовані.

Рятувальна організація AKUT – це недержавна благодійна асоціація, що спеціалізується на пошуку та порятунку людей під час стихійних лих.

Пожежа в районі Сейітгазі розпочалася у вівторок вранці й почала швидко поширюватися на прилеглі території. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив співчуття родинам загиблим.

Останніми днями температура по всій Туреччині перевищує 40 градусів за Цельсієм, і наразі пожежі вирують у шести районах: Сакар’ї, Біледжику, Ескішехірі, Ізмірі, Карабуці та Манісі.

Цього літа в Туреччині вже спалахнули сотні лісових пожеж, змусивши десятки тисяч людей залишити свої домівки.

Напередодні у Туреччині у зв’язку з серією лісових пожеж затримали понад два десятки підозрюваних.



