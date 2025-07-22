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У Туреччині знову борються з масштабними лісовими пожежами

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Новини — Вівторок, 22 липня 2025, 19:03 — Марія Ємець

У Туреччині приборкують лісові пожежі у провінції Сакар’я, в районі міст Біледжик та Ескішехір. 

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда". 

Пожежа спалахнула в понеділок у районах Гейве і Хендек та поширилася у напрямку Беледжика. Ще дві пожежі вирують в районі міст Ескішехір та Карабюк.

 

До боротьби з вогнем залучені наземні команди, спецлітаки й гелікоптери – загалом майже 900 пожежників, долучаються також місцеві мешканці. Подекуди вогонь підійшов близько до домівок. 

В районі Беледжика евакуювали мешканців чотирьох сіл. 

Автомобільна дорога Мекедже-Бозююк, яку попередньої доби перекривали через пожежу, знову доступна для проїзду.

Під час червневої серії лісових пожеж у Туреччині евакуювали близько 50 тисяч людей. 

У Болгарії з суботи намагаються загасити пожежу, яка спалахнула в місті Сливниця, що неподалік столиці Софії.

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Туреччина стихійні лиха
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