У Туреччині знову борються з масштабними лісовими пожежами

У Туреччині приборкують лісові пожежі у провінції Сакар’я, в районі міст Біледжик та Ескішехір.

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула в понеділок у районах Гейве і Хендек та поширилася у напрямку Беледжика. Ще дві пожежі вирують в районі міст Ескішехір та Карабюк.

До боротьби з вогнем залучені наземні команди, спецлітаки й гелікоптери – загалом майже 900 пожежників, долучаються також місцеві мешканці. Подекуди вогонь підійшов близько до домівок.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor https://t.co/ysXMV2mM2b pic.twitter.com/FEHMJG9Wnu – Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 22, 2025

В районі Беледжика евакуювали мешканців чотирьох сіл.

Автомобільна дорога Мекедже-Бозююк, яку попередньої доби перекривали через пожежу, знову доступна для проїзду.

Під час червневої серії лісових пожеж у Туреччині евакуювали близько 50 тисяч людей.

У Болгарії з суботи намагаються загасити пожежу, яка спалахнула в місті Сливниця, що неподалік столиці Софії.