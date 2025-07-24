На Кипре жертвами масштабных лесных пожаров стали два человека

В четверг, 24 июля, самолеты из Иордании, Израиля и Испании вылетели на Кипр для оказания помощи в тушении огромного лесного пожара, который унес жизни двух человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Пламя охватило более 120 квадратных километров лесистых холмов в районе, который считается одним из наиболее пострадавших от пожаров за последнее время.

Казалось, что за ночь пожар утих, однако утром снова разгорелся на нескольких фронтах, в связи с чем более 250 пожарных, 75 пожарных машин и 14 самолетов работают над локализацией пламени.

Пожар продолжает бушевать на шести отдельных фронтах, сообщил представитель пожарной службы Андреас Кеттис.

Как отметили в правительстве, сочетание очень сильного ветра, высоких температур и очень засушливых условий после трех зим с минимальным количеством осадков создало своего рода идеальные условия для развертывания лесного пожара в среду вечером. Ситуация оказалась непосильной для пожарных, которые пытались сдержать пламя.

В правительстве предлагают помощь пострадавшим от пожара общинам.

Представитель кипрского правительства сообщил, что из Иордании прибыли четыре самолета, а два вертолета из Египта, два самолета из Израиля и еще два из Испании прибудут для помощи в тушении пожара "как можно скорее". Греция также отправляет на Кипр 26 элитных пожарных.

Между тем местная полиция расследует возможную причастность к пожару поджигателей.

Кроме того, правоохранители пытаются идентифицировать обгоревшие останки двух человек, которые были найдены в сгоревшем автомобиле на обочине главной дороги Монагри-Аласса. Сначала полиция сообщила об обнаружении одного тела поздно в среду, но после более тщательного обыска сгоревшего автомобиля было найдено второе тело.

Министерство внутренних дел Кипра призвало эвакуировать все кемпинги в горном массиве Троодос в качестве меры предосторожности.

Сообщалось также, что по меньшей мере 10 работников лесного хозяйства и спасателей погибли при тушении лесных пожаров в центральной турецкой провинции Эскишехир.

В последние дни температура по всей Турции превышает 40 градусов по Цельсию, и в настоящее время пожары бушуют в шести районах: Сакарье, Биледжике, Эскишехире, Измире, Карабуке и Манисе.