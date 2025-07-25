Європейські держави та Іран зустрінуться у Стамбулі для нових перемовин щодо ядерної програми

У турецькому Стамбулі пройдуть чергові перемовини щодо ядерної програми Ірану за участі представників Тегерану, Британії, Франції та Німеччини.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

У п’ятницю 25 липня представники Франції, Німеччини, Британії та делегація Ірану проведуть нові перемовини стосовно ядерної програми останнього.

Це буде перша така зустріч після ударів Ізраїлю по об’єктах ядерної програми Ірану в середині червня.

Як відомо, Франція, Німеччина і Британія поруч з США та Китаєм були сторонами ядерної угоди з Іраном від 2015 року, що передбачала значні обмеження його ядерної програми в обмін на поступове зняття санкцій. За першої каденції Трампа США вийшли з угоди та відновили свої санкції.

Європейські держави погрожують також зробити це, якщо Тегеран не буде дотримуватися своїх зобов’язань.

Анонімне європейське джерело повідомило журналістам, що зараз бездіяльність не розглядають як прийнятний варіант і що Тегерану донесуть, що з осені "вікно можливостей" закриється. За його словами, європейські держави готуються відновити санкції, якщо ніякої домовленості так і не досягнуть і Іран не буде адекватно співпрацювати з МАГАТЕ.

Іран зі свого боку погрожує виходом з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у разі повторного накладення санкцій – але, як вважають, намагатиметься уникнути цього, щоб не посилити власну міжнародну ізоляцію і не погіршити своє економічне становище.

Після ударів Ізраїлю та США по своїх ядерних обʼєктах Іран відмовився від будь-яких переговорів щодо ядерної програми з американською стороною.