Европейские страны и Иран встретятся в Стамбуле для новых переговоров по ядерной программе

В турецком Стамбуле пройдут очередные переговоры по ядерной программе Ирана с участием представителей Тегерана, Великобритании, Франции и Германии.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

В пятницу 25 июля представители Франции, Германии, Великобритании и делегация Ирана проведут новые переговоры относительно ядерной программы последнего.

Это будет первая такая встреча после ударов Израиля по объектам ядерной программы Ирана в середине июня.

Как известно, Франция, Германия и Великобритания наряду с США и Китаем были сторонами ядерной сделки с Ираном от 2015 года, которая предусматривала значительные ограничения его ядерной программы в обмен на постепенное снятие санкций. При первой каденции Трампа США вышли из соглашения и возобновили свои санкции.

Европейские государства угрожают также сделать это, если Тегеран не будет придерживаться своих обязательств.

Анонимный европейский источник сообщил журналистам, что сейчас бездействие не рассматривают как приемлемый вариант и что Тегерану донесут, что с осени "окно возможностей" закроется. По его словам, европейские государства готовятся возобновить санкции, если никакой договоренности так и не достигнут и Иран не будет адекватно сотрудничать с МАГАТЭ.

Иран со своей стороны угрожает выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия в случае повторного наложения санкций – но, как полагают, постарается избежать этого, чтобы не усилить собственную международную изоляцию и не ухудшить свое экономическое положение.

После ударов Израиля и США по его ядерным объектам Иран отказался от любых переговоров по ядерной программе с американской стороной.