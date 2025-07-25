Ердоган хоче зібрати Путіна й Трампа у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче влаштувати зустріч американського лідера Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна.

Про це він сказав під час пресконференції, передає Anadolu, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 25 липня, Ердоган прокоментував переговори між Росією та Україною.

У контексті цього, він зазначив, що Туреччина хоче влаштувати зустріч Трампа та Путіна у Стамбулі.

"Цього тижня ми докладатимемо зусиль, аби провести переговори з Путіним і Трампом та з'ясувати, чи зможемо зібрати цих лідерів разом у Стамбулі", – заявив Ердоган.

У Стамбулі в середу, 23 липня, відбулась уже третя зустріч представників України та Росії, спрямована на пошук "мирного врегулювання". Перший раунд переговорів між Україною та РФ відбувся в Стамбулі 16 травня цього року, другий – 2 червня.

На брифінгу за підсумками зустрічі позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз заявив, що українська сторона під час зустрічі з російською делегацією у Стамбулі знову запропонувала провести зустріч на рівні лідерів протягом серпня.

Україна раніше пропонувала провести зустріч Зеленського й Путіна за участю Ердогана і, можливо, Дональда Трампа. Турецька сторона підтримує таку ідею.