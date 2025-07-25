Эрдоган хочет собрать Путина и Трампа в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет устроить встречу американского лидера Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Anadolu, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 25 июля, Эрдоган прокомментировал переговоры между Россией и Украиной.

В контексте этого он отметил, что Турция хочет организовать встречу Трампа и Путина в Стамбуле.

"На этой неделе мы будем прилагать усилия, чтобы провести переговоры с Путиным и Трампом и выяснить, сможем ли мы собрать этих лидеров вместе в Стамбуле", – заявил Эрдоган.

В Стамбуле в среду, 23 июля, состоялась уже третья встреча представителей Украины и России, направленная на поиск "мирного урегулирования". Первый раунд переговоров между Украиной и РФ состоялся в Стамбуле 16 мая этого года, второй – 2 июня.

На брифинге по итогам встречи внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз завив, что украинская сторона во время встречи с российской делегацией в Стамбуле снова предложила провести встречу на уровне лидеров в течение августа.

Украина ранее предлагала провести встречу Зеленского и Путина с участием Эрдогана и, возможно, Дональда Трампа. Турецкая сторона поддерживает такую идею.