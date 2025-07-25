Трамп про заяву Макрона щодо Палестини: "Його слова не мають значення"
Президент США Дональд Трамп заявив, що обіцянка французького лідера Емманюеля Макрона визнати Палестинську державу "не має ніякої ваги".
Про це він сказав під час спілкування з журналістами на території Білого дому у пʼятницю, пише "Європейська правда".
На прохання прокоментувати наміри Франції визнати Палестинську державу Трамп заявив, що вважає Емманюеля Макрона "непоганим" і "командним гравцем".
"Але ось хороша новина: його слова не мають значення. Ви знаєте, що це нічого не змінить… Він дуже хороший хлопець. Мені він подобається. Але ця заява не має ніякої ваги", – додав президент США.
Напередодні Франція оголосила, що визнає Палестинську державу у вересні, приєднавшись до майже 150 країн світу, які це зроблять.
Зазначимо, що в такому разі Франція стане першою країною "Великої сімки", яка визнає Палестинську державу.
Палестинські посадовці привітали анонс Парижа, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що цей крок "винагороджує терор" після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі.
Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував французького президента за наміри визнати Палестинську державу.