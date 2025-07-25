Прем’єр Ізраїлю обурився готовністю Макрона визнати Палестинську державу

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив обурення намірами президента Франції Емманюеля Макрона визнати Палестинську державу.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Нетаньягу заявив, що визнання Палестинської держави стане "винагородою" за дії ХАМАС і посилить екзистенційну загрозу для Ізраїлю.

We strongly condemn President Macron’s decision to recognize a Palestinian state next to Tel Aviv in the wake of the October 7 massacre. Such a move rewards terror and risks creating another Iranian proxy, just as Gaza became.



A Palestinian state in these conditions would be a… – Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 24, 2025

"Такий крок стане нагородою за терор і ризикує створити ще одну маріонетку Ірану – як сталося з сектором Гази. Палестинська держава за цих умов буде плацдармом для знищення Ізраїлю, а не мирним сусідом. Давайте казати прямо: палестинці хочуть не державу, що буде існувати поруч з Ізраїлем – вони хочуть державу замість Ізраїлю", – заявив Нетаньягу.

Держсекретар США Марко Рубіо також розкритикував готовність Макрона визнати Палестинську державу у вересні.

На цей час Палестинську державу визнали 146 країн. Франція може стати першою країною з Групи семи, що піде на такий крок.

Останнім часом країни Європи посилюють дипломатичний тиск на Ізраїль через гуманітарну ситуацію в секторі Гази.

Нагадаємо, також у четвер американська делегація вирішила поїхати з Катару, де відбувались переговори з представниками ХАМАС після їхньої відповіді на останню пропозицію про перемирʼя у секторі Гази.