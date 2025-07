Прем’єр Ізраїлю обурився готовністю Макрона визнати Палестинську державу

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив обурення намірами президента Франції Емманюеля Макрона визнати Палестинську державу.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Нетаньягу заявив, що визнання Палестинської держави стане "винагородою" за дії ХАМАС і посилить екзистенційну загрозу для Ізраїлю.

We strongly condemn President Macron’s decision to recognize a Palestinian state next to Tel Aviv in the wake of the October 7 massacre. Such a move rewards terror and risks creating another Iranian proxy, just as Gaza became.



A Palestinian state in these conditions would be a…