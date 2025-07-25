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Прем’єр Ізраїлю обурився готовністю Макрона визнати Палестинську державу

Новини — П'ятниця, 25 липня 2025, 07:51 — Марія Ємець

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив обурення намірами президента Франції Емманюеля Макрона визнати Палестинську державу.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Нетаньягу заявив, що визнання Палестинської держави стане "винагородою" за дії ХАМАС і посилить екзистенційну загрозу для Ізраїлю. 

"Такий крок стане нагородою за терор і ризикує створити ще одну маріонетку Ірану – як сталося з сектором Гази. Палестинська держава за цих умов буде плацдармом для знищення Ізраїлю, а не мирним сусідом. Давайте казати прямо: палестинці хочуть не державу, що буде існувати поруч з Ізраїлем – вони хочуть державу замість Ізраїлю", – заявив Нетаньягу. 

Держсекретар США Марко Рубіо також розкритикував готовність Макрона визнати Палестинську державу у вересні. 

На цей час Палестинську державу визнали 146 країн. Франція може стати першою країною з Групи семи, що піде на такий крок. 

Останнім часом країни Європи посилюють дипломатичний тиск на Ізраїль через гуманітарну ситуацію в секторі Гази. 

Нагадаємо, також у четвер американська делегація вирішила поїхати з Катару, де відбувались переговори з представниками ХАМАС після їхньої відповіді на останню пропозицію про перемирʼя у секторі Гази.

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Ізраїль Франція Близький Схід
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