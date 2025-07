Рубіо гостро розкритикував Макрона за наміри визнати Палестинську державу

Держсекретар США Марко Рубіо гостро відреагував на наміри президента Франції Емманюеля Макрона визнати Палестинську державу.

Як повідомляє The Hill, про це він сказав після відповідних заяв Макрона у четвер.

Після оголошення Емманюеля Макрона про намір визнати Палестиську державу у вересні Рубіо від імені США заявив, що вважає плани французького президента "безвідповідальними".

The United States strongly rejects @EmmanuelMacron’s plan to recognize a Palestinian state at the @UN general assembly.



This reckless decision only serves Hamas propaganda and sets back peace. It is a slap in the face to the victims of October 7th.