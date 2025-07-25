Трамп о заявлении Макрона по Палестине: "Его слова не имеют значения"

Президент США Дональд Трамп заявил, что обещание французского лидера Эмманюэля Макрона признать Палестинское государство "не имеет никакого веса".

Об этом он сказал во время общения с журналистами на территории Белого дома в пятницу, пишет "Европейская правда".

На просьбу прокомментировать намерения Франции признать Палестинское государство Трамп заявил, что считает Эмманюэля Макрона "неплохим" и "командным игроком".

"Но вот хорошая новость: его слова не имеют значения. Вы знаете, что это ничего не изменит... Он очень хороший парень. Мне он нравится. Но это заявление не имеет никакого веса", – добавил президент США.

Накануне Франция объявила, что признает Палестинское государство в сентябре, присоединившись к почти 150 странам мира, которые это сделают.

Отметим, что в таком случае Франция станет первой страной "Большой семерки", которая признает Палестинское государство.

Палестинские власти приветствовали анонс Парижа, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг "вознаграждает террор" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле.

Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал французского президента за намерения признать Палестинское государство.