ЄС заступився за посла в Грузії після нападок з боку місцевої влади

Європейський Союз засудив останні заяви грузинської влади на адресу свого посла у Тбілісі Павла Герчинського, назвавши їх "безпідставними звинуваченнями та дезінформацією".

Про це йдеться в заяві речника Європейської комісії Ануара Ель-Ануні, пише "Європейська правда".

За словами Ель-Ануні, заяви грузинської влади, яка звинувачує ЄС у прагненні нібито втягнути Грузію у війну, дестабілізувати її чи нав’язати так звані "нетрадиційні цінності", є "свідомою спробою ввести громадськість в оману".

"Підривання відносин між ЄС і Грузією за допомогою російських теорій змови і розкольницьких наративів служить лише тим, хто протистоїть демократичному і європейському шляху Грузії", – додав він.

Речник Єврокомісії також став на захист свого посла в Грузії, який "має повну довіру і підтримку ЄС".

"Ми закликаємо всіх політичних дієвців у Грузії утриматися від поширення дезінформації, уникнути провокаційних особистих нападів і працювати над європейським майбутнім для свого населення", – підкреслив Ель-Ануні.

Днями спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі звинуватив посла ЄС у Грузії в поширенні дезінформації і зажадав публічного спростування слів про можливе призупинення безвізового режиму для Грузії з ЄС.

Перед тим ЄС надіслав Грузії листа з вимогою поновити верховенство права і переглянути суворі вироки для членів опозиції до 31 серпня 2025 року, інакше ЄС доведеться призупинити безвізовий режим для громадян Грузії.