ЄС дав Грузії час до кінця серпня, щоб поновити верховенство права, або безвіз буде призупинено

Європейський Союз надіслав Грузії листа з вимогою поновити верховенство права і переглянути суворі вироки для членів опозиції до 31 серпня 2025 року, інакше ЄС доведеться призупинити безвізовий режим для громадян Грузії.

Про це заявила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах в Брюсселі 15 липня, передає кореспондентка "Європейської правди".

ЄС поставив Грузії умову: або до 31 серпня її влада повернеться до забезпечення фундаментальних прав своїх громадян, або буде призупинено безвіз.

"Що стосується… питання про лист до Грузії, то з 2017 року для громадян Грузії діє безвізовий режим – це суттєва пільга, яку ЄС надає країнам-партнерам. Водночас Грузія отримала низку рекомендацій у звіті про механізм призупинення безвізу, і я не буду зачитувати їх всі, проте хочу звернути увагу на суть. Зокрема, уряд Грузії має забезпечувати захист фундаментальних прав усіх громадян: свободи об’єднань, зборів і вираження поглядів, право на приватність, право брати участь у публічних справах та заборону дискримінації", – розповіла Кая Каллас.

"Сім із восьми лідерів опозиції опинилися за ґратами – і це явно не відповідає першому пункту", – додала вона.

Головна дипломатка ЄС зауважила, що на виконання рекомендацій для влади Грузії встановлено термін до кінця серпня.

"Наразі ми зберігаємо позицію, що не хочемо шкодити грузинському народові, адже позбавлення безвізу вдарить саме по ньому. Однак це також справа іміджу та надійності ЄС. Якщо ми надали ці пільги на виконання певних умов, вони мають бути дотримані", – підкреслила вона.

Кая Каллас пояснила, що, якщо уряд Грузії не хоче виконувати умови ЄС, "повинні бути й відповідні наслідки, щоб суспільство бачило: уряд відійшов із європейського шляху й не сприймає свій статус кандидата серйозно".

Нагадаємо, минулого тижня очільники МЗС 17 європейських держав і Кая Каллас у спільній заяві розкритикували антидемократичні кроки грузинської влади.

Вони засудили політичні репресії грузинської влади та законодавчі зміни, "спрямовані на придушення незалежного громадянського суспільства та законних протестів".