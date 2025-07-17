У Грузії різко розкритикували ультиматум ЄС щодо поновлення верховенства права

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі гостро розкритикував лист Європейського Союзу з вимогою поновити верховенство права.

Про це пише News Georgia, передає "Європейська правда".

У відповідь на лист ЄС Папуашвілі заявив, що Брюссель ставить Грузію перед "хибною дилемою, вимагаючи визнати, що чоловік – це жінка, а Земля пласка".

Спікер парламенту акцентував на темі ЛГБТ-спільноти і закону "Про захист сімейних цінностей".

"В Європі ми пам'ятаємо часи, коли стверджували, що Земля пласка, і спалювали на вогнищі кожного, хто говорив, що Земля кругла. Саме це мені нагадує нинішню поведінку Брюсселя. Якщо ми не скажемо те, що вони хочуть, вони обіцяють спалити нас на їхньому фальшивому ідеологічному багатті", – заявив Папуашвілі.

Прем'єр-міністр уряду "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе заявив, що питання безвізу в ЄС "не є екзистенційним". За його словами, "мир і стабільність" в країні важливіші за безвізові поїздки до Європи.

Також прем'єр Грузії стверджував, що з Брюсселя "грузинський народ шантажують за те, що він не повернув до влади криваву політичну силу".

Як писала "Європейська правда", 15 липня ЄС надіслав Грузії листа з вимогою поновити верховенство права і переглянути суворі вироки для членів опозиції до 31 серпня 2025 року, інакше ЄС доведеться призупинити безвізовий режим для громадян Грузії.

А минулого тижня очільники МЗС 17 європейських держав і Кая Каллас у спільній заяві розкритикували антидемократичні кроки грузинської влади.

Вони засудили політичні репресії грузинської влади та законодавчі зміни, "спрямовані на придушення незалежного громадянського суспільства та законних протестів".