ЕС встал на защиту посла в Грузии после нападок со стороны местных властей

Европейский Союз осудил последние заявления грузинских властей в адрес своего посла в Тбилиси Павла Герчинского, назвав их "безосновательными обвинениями и дезинформацией".

Об этом говорится в заявлении спикера Европейской комиссии Ануара Эль-Ануни, пишет "Европейская правда".

По словам Эль-Ануни, заявления грузинских властей, которые обвиняют ЕС в стремлении якобы втянуть Грузию в войну, дестабилизировать ее или навязать так называемые "нетрадиционные ценности", являются "сознательной попыткой ввести общественность в заблуждение".

"Подрыв отношений между ЕС и Грузией с помощью российских теорий заговора и раскольнических нарративов служит только тем, кто противостоит демократическому и европейскому пути Грузии", – добавил он.

Спикер Еврокомиссии также встал на защиту своего посла в Грузии, который "пользуется полным доверием и поддержкой ЕС".

"Мы призываем всех политических деятелей в Грузии воздержаться от распространения дезинформации, избежать провокационных личных нападок и работать над европейским будущим для своего населения", – подчеркнул Эль-Ануни.

На днях спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили обвинил посла ЕС в Грузии в распространении дезинформации и потребовал публичного опровержения слов о возможном приостановлении безвизового режима для Грузии с ЕС.

Перед этим ЕС направил Грузии письмо с требованием восстановить верховенство права и пересмотреть суровые приговоры для членов оппозиции до 31 августа 2025 года, иначе ЕС придется приостановить безвизовый режим для граждан Грузии.