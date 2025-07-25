Данія не буде визнавати Палестину за прикладом Франції
Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що його країна наразі не буде визнавати Палестинську державу після того, як про наміри це зробити оголосила Франція.
Про це він сказав у коментарі DR, повідомляє "Європейська правда".
Глава МЗС Данії заявив, що "поважає рішення французького президента", але не впевнений, що визнання Палестини обов'язково наблизить вирішення арабо-ізраїльського конфлікту.
"Наша позиція полягає в тому, що визнання, в ідеалі, має бути результатом переговорного рішення на основі двох держав або частиною широко скоординованих зусиль ЄС", – пояснив він.
Расмуссен також підкреслив, що підтримує контакти з партнерами по ЄС щодо можливого перемир'я в Газі, щоб покласти край війні та зупинити "катастрофічні страждання".
Напередодні Франція першою з країн "Групи семи" оголосила, що визнає Палестинську державу у вересні, приєднавшись до майже 150 країн світу, які це зроблять.
Палестинські посадовці привітали анонс Парижа, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що цей крок "винагороджує терор" після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі.
Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував французького президента за наміри визнати Палестинську державу.