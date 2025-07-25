Дания не будет признавать Палестину по примеру Франции

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что его страна пока не будет признавать Палестинское государство после того, как о намерении сделать это объявила Франция.

Об этом он сказал в комментарии DR, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД Дании заявил, что "уважает решение французского президента", но не уверен, что признание Палестины обязательно приблизит решение арабо-израильского конфликта.

"Наша позиция заключается в том, что признание, в идеале, должно быть результатом переговорного решения на основе двух государств или частью широко скоординированных усилий ЕС", – пояснил он.

Расмуссен также подчеркнул, что поддерживает контакты с партнерами по ЕС относительно возможного перемирия в Газе, чтобы положить конец войне и остановить "катастрофические страдания".

Накануне Франция первой из стран "Группы семи" объявила, что признает Палестинское государство в сентябре, присоединившись к почти 150 странам мира, которые это сделают.

Палестинские чиновники приветствовали анонс Парижа, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг "вознаграждает террор" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле.

Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал французского президента за намерения признать Палестинское государство.