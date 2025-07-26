У Німеччині понад 1000 родин оштрафували за те, що раніше забирають школярів на канікули

За минулий рік лише у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія виписали понад тисячу штрафів батькам школярів, які задля зручніших дат відпустки достроково забирали їх на канікули.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Відповідні органи п’яти округів у землі Північний Рейн-Вестфалія ініціювали більш як тисячу штрафів за порушення батьками школярів обов’язкового відвідування уроків у зв’язку з тим, що родині було вигідніше поїхати дещо раніше, чи повернутися дещо пізніше, ніж офіційний період канікул.

Узагальнені дані по всій країні невідомі, проте правила є однаково суворими всюди.

Причиною для штрафу на суму до 1000 євро може прогул школи без поважних причин навіть протягом кількох днів. Багато родин йдуть на такий ризик, якщо бачать можливість купити суттєво дешевші квитки.

Водночас в органах влади наголошують, що фінансовий аргумент чи прагнення уникнути пікових днів на дорогах не є легальною причиною для прогулів.

Статистика у районах, про які йдеться у новині, свідчить, що останніми роками це стається дедалі частіше. Так, у Мюнстері за 2024 рік зафіксували 275 порушень, переважно у дати довкола канікул, тоді як у 2022 році лише 177. У Дюссельдорфі цифра зросла з 189 зафіксованих випадків у 2021 році до 557 у минулому. Проте подекуди є і зворотня тенденція.

Також повідомляли, що кількість дітей з України, які навчаються в німецьких школах, у другому кварталі 2025 року сягнула рекорду.

Нещодавно у Німеччині набуло розголосу рішення суду у Баварії, яким школі наказали прибрати розпʼяття з вестибюля, оскільки це порушує релігійну свободу учнів.