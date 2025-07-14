У Німеччині вчиться рекордна кількість українських учнів

Кількість дітей з України, які навчаються в німецьких школах, у другому кварталі 2025 року сягнула рекорду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За інформацією з німецьких земель, кількість українських школярів у Німеччині досягла рекордного рівня – понад 227 тисяч.

Більшість дітей та підлітків, які втекли з України, були прийняті до шкіл у Баварії (майже 38 тисяч), Баден-Вюртемберзі (близько 34 тисяч) та Північному Рейні-Вестфалії (близько 32 тисяч).

Загалом у Німеччині навчається близько 11 мільйонів учнів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість українців у німецьких школах швидко зросла і наприкінці 2022-го вже досягла 200 тисяч.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини має намір запровадити більш суворі правила отримання соціальної допомоги безробітними, яку отримують зокрема і біженці з України.

Станом на липень 2024 року близько 266 тисяч з 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини, були працевлаштованими.