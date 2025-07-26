В Германии более 1000 семей оштрафовали за то, что досрочно забирали школьников на каникулы

За прошлый год только в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия выписали более тысячи штрафов родителям школьников, которые для более удобных дат отпуска досрочно забирали их на каникулы.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Соответствующие органы пяти округов в земле Северный Рейн-Вестфалия инициировали более тысячи штрафов за нарушение родителями школьников обязательного посещения уроков в связи с тем, что семье было выгоднее уехать немного раньше или вернуться немного позже, чем официальный период каникул.

Обобщенные данные по всей стране неизвестны, однако правила одинаково строгие везде.

Причиной для штрафа в размере до 1000 евро может быть прогул школы без уважительных причин даже в течение нескольких дней. Многие семьи идут на такой риск, если видят возможность купить билеты значительно дешевле.

В то же время в органах власти подчеркивают, что финансовый аргумент или стремление избежать пиковых дней на дорогах не являются законной причиной для прогулов.

Статистика в районах, о которых идет речь в новости, свидетельствует, что в последние годы это происходит все чаще. Так, в Мюнстере за 2024 год зафиксировали 275 нарушений, преимущественно в дни вокруг каникул, тогда как в 2022 году только 177. В Дюссельдорфе цифра выросла с 189 зафиксированных случаев в 2021 году до 557 в прошлом. Однако местами наблюдается и обратная тенденция.

Также сообщалось, что количество детей из Украины, обучающихся в немецких школах, во втором квартале 2025 года достигло рекорда.

Недавно в Германии получило огласку решение суда в Баварии, которым школе предписали убрать распятие из вестибюля, поскольку это нарушает религиозную свободу учеников.