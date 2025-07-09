Суд наказав школі в Баварії зняти розпʼяття – порушує релігійну свободу учнів

Адміністративний суд Баварії задовольнив позов двох колишніх учениць місцевої державної школи та наказав закладу прибрати розпʼяття з вестибюля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Позивачки скаржились, що під час їхнього навчання у школі у вестибюлі гімназії було встановлено дерев'яне розп'яття висотою 150 см і шириною 50 см із зображенням Христа.

Адміністративний суд вирішив, що школа "була зобов'язана прибрати розп'яття", оскільки той факт, що учні обовʼязково його бачили, "є втручанням у конституційно гарантовану свободу віросповідання".

"Позивачки були змушені через обов'язкову шкільну освіту постійно стикатися з розп'яттям, яке не можна було (розумно) перемістити", – ідеться в рішенні.

У Німеччині суперечка про розпʼяття у державних будівлях точиться вже 40 років.

У 1985 році батько сім'ї з Верхнього Пфальца подав скаргу на хрести в класах своїх дітей. Рішення він отримав лише через десять років: у 1995 році Федеральний конституційний суд у Карлсруе постановив, що розміщення хрестів у державних школах порушує свободу віросповідання.

На це рішення Федерального конституційного суду посилалися і баварські судді в поточній справі.

Ситуація в Баварії має особливий характер, оскільки там влада зобовʼязала вивішувати хрести в усіх державних будівлях.

У 2023 році Федеральний адміністративний суд Німеччини відхилив скаргу на це рішення баварської влади, заявивши, що вивішування хреста не має юридичних наслідків для релігійної свободи.