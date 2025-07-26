Спікер Сейму Польщі після критики пояснив свої резонансні слова про "заклики до перевороту"

Спікер Сейму Польщі, лідер партії "Польща 2050" Шимон Головня після резонансу і критики пояснив, що мав на увазі, коли розповів про "підбурювання його до держперевороту".

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Головня опублікував пояснення на своїй приватній сторінці у Facebook, де ще раз підкреслив, що вжив слово "переворот" не у класичному його значенні, а як "політичний діагноз" – "щоб описати ситуацію, коли країну серйозно дестабілізують і підриваються демократичні принципи".

Він зазначив, що після другого туру президентських виборів і перемоги , підтримуваного опозиційною "Право і справедливість" Кароля Навроцького "у публічному просторі неодноразово висловлювалися очікування щодо того, щоб він не визнавав вердикт виборців, не скликав засідання для присяги обраного президента чи перешкоджав цьому, оголошуючи перерви (…), були заклики до незаконного перейняття обов’язків президента і, врешті, оголошення нових виборів".

"Я відреагував однозначно і згідно з законом: президентські вибори визнано такими, що відбулися, усі проблемні випадки у виборчому процесі слід прояснити через прокурорські розслідування; немає ні фактичних, ні юридичних підстав не скликати Національні збори і не приймати присягу новообраного президента", – наголосив Головня.

Він додав, що з часу виборів минуло майже два місяці.

"Закликаю обидві сторони політичної суперечки не шукати змов там, де їх немає, та не ставити під сумнів демократичний вердикт виборців – які б емоції це у вас не викликало", – підсумував Головня.

Нагадаємо, прем’єр Дональд Туск розкритикував Головню за слова, що його нібито "підбурювали до перевороту" і підмовляли не дати скласти присягу обраному президенту.

В інтерв’ю Шимон Головня також наголосив, що усі лідери коаліційних партій категорично відкинули ідеї про те, щоб якось зволікати з організацією складання присяги Навроцьким.

Нагадаємо, датою присяги Кароля Навроцького визначили 6 серпня.

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