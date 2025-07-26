Спикер Сейма Польши после критики объяснил свои резонансные слова о "призывах к перевороту"

Спикер Сейма Польши, лидер партии "Польша 2050" Шимон Головня после резонанса и критики объяснил, что имел в виду, когда рассказал о "подстрекательстве его к госперевороту".

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Головня опубликовал объяснение на своей личной странице в Facebook, где еще раз подчеркнул, что употребил слово "переворот" не в классическом его значении, а как "политический диагноз" – "чтобы описать ситуацию, когда страну серьезно дестабилизируют и подрывают демократические принципы".

Он отметил, что после второго тура президентских выборов и победы поддерживаемого оппозиционной "Право и справедливость" Кароля Навроцкого "в публичном пространстве неоднократно высказывались ожидания относительно того, чтобы он не признавал вердикт избирателей, не созывал заседание для присяги избранного президента или препятствовал этому, объявляя перерывы (...), были призывы к незаконному принятию полномочий президента и, в конце концов, объявлению новых выборов".

"Я отреагировал однозначно и в соответствии с законом: президентские выборы признаны состоявшимися, все проблемные случаи в избирательном процессе следует прояснить через прокурорские расследования; нет ни фактических, ни юридических оснований не созывать Национальное собрание и не принимать присягу новоизбранного президента", – подчеркнул Головня.

Он добавил, что со времени выборов прошло почти два месяца.

"Призываю обе стороны политического спора не искать заговоров там, где их нет, и не ставить под сомнение демократический вердикт избирателей – какие бы эмоции это у вас ни вызывало", – подытожил Головня.

Напомним, премьер Дональд Туск раскритиковал Головню за его слова в интервью, что его якобы "подстрекали к перевороту" и подговаривали не дать принести присягу избранному президенту.

В интервью Шимон Головня также подчеркнул, что все лидеры коалиционных партий категорически отвергли идеи о том, чтобы как-то затягивать с организацией присяги Навроцкого.

Напомним, датой присяги Кароля Навроцкого определили 6 августа.

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