У Литві хочуть заборонити політичну діяльність осіб з громадянством ворожих держав

У Литві представники Союзу Вітчизни – Литовських християнських демократів (TS-LKD) зареєстрували в Сеймі поправки до закону, які мають на меті перешкодити громадянам Литви, які також мають громадянство ворожих держав, створювати політичні організації або бути їхніми членами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Громадяни ворожих Литві держав, особливо ті, що пов'язані з російськими олігархами, потенційно можуть намагатися впливати через політичні партії. Тому, щоб запобігти такій діяльності, ми вводимо обмеження на те, щоб такі особи не могли ставати засновниками і членами політичних партій, а також фінансово підтримувати партії шляхом сплати членських внесків або в інший спосіб", – говорить Даля Асанавічюте-Гружаускене, одна з ініціаторів проєкту.

Згідно зі звітами Департаменту державної безпеки (ДДБ), Росія, Білорусь і Китай вважаються ворожими Литві державами.

"Росія виділяє величезні кошти, щоб впливати на демократичні та політичні процеси у світі, а особливо в нашому регіоні. Ця терористична держава використовує будь-яку можливість для втручання в життя нашої країни. Ситуація, коли громадяни Росії можуть бути засновниками і членами литовських політичних партій, становить загрозу національній безпеці Литви", – додає представниця консерваторів.

Законопроєкт також пропонує змінити процедуру, згідно з якою політичні партії повинні щороку подавати до Міністерства юстиції список своїх членів. Пропонується зобов'язати партії відмічати у своїх списках осіб з множинним громадянством та вказувати їхні громадянства.

За словами консерваторів, небезпеку ситуації, що склалася через громадянство ворожих держав, продемонструвало журналістське розслідування, опубліковане виданням Redakcija на початку липня. У ньому з'ясувалося, що одним із засновників партії "Зоря Німану" є Альвідас Брусокас, який має литовське та російське громадянство і більшу частину свого життя провів в РФ, де підтримував тісні зв'язки з олігархами.

Під час минулорічних парламентських виборів Брусокас сплатив членський внесок у розмірі 2,5 тис. євро за "Зорю Німану" і ще 2,7 тис. пожертвував на виборчу кампанію. Щоправда, сам Брусокас участі у виборах не брав.

Згідно з чинним правовим регулюванням, громадяни Литви і громадяни країн Європейського Союзу (ЄС), які проживають у країні, можуть брати участь у діяльності політичних організацій та їхніх передвиборчих кампаніях.

Нагадаємо, у Литві скасували тимчасовий дозвіл на проживання громадянину Росії за неодноразові поїздки до РФ та Білорусі, що є порушенням нових обмежень, які набули чинності в травні.

А у 2024 році Латвія почала видворяти росіян, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію та не надали документи на отримання постійної посвідки на проживання в країні, для чого у тому числі потрібно було підтвердити базове володіння мовою.