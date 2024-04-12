Латвія зобов'язала 27 громадян РФ виїхати з країни

Управління у справах громадянства та міграції (PMLP) Латвії станом на сьогодні зобов'язало 27 громадян Росії залишити балтійську країну.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскіс, повідомляє LSM.

За словами глави МВС, фізичне примусове видворення поки що не застосовували. Приписи видали на підставі поправок до Закону про імміграцію.

Близько 500 громадян РФ, які не виконали вимоги поправок до Закону про імміграцію та не подали жодних документів для отримання посвідки на проживання для проживання в Латвії, залишили країну самостійно, зазначив він.

"Держприкордонохорона обстежила задекларовані місця проживання, в більшості з них персони не виявлені", – сказав Козловскіс.

Міністр додав, що можна точно сказати, куди попрямували ці громадяни РФ, якщо видно, що вони залишили територію Шенгенської зони.

Раніше PMLP видало шість приписів про виїзд громадянам РФ, які не виконали вимоги закону про імміграцію та не подали жодних документів на отримання будь-якої посвідки на проживання.

Перед цим повідомлялось, Латвія може видворити 1 167 громадян Росії, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію та не надали документи на отримання посвідки на проживання в країні.

Ухвалені 2022 року поправки до Закону про імміграцію з 2 вересня 2023 року анулюють автоматичну посвідку на проживання колишніх негромадян Латвії, які отримали громадянство Росії після 2003 року. Щоб оформити новий статус постійного жителя ЄС у Латвії, потрібно подати в PMLP низку документів, зокрема документ про володіння державною мовою на рівні від А2 і вище.

3 січня закінчився термін дії посвідок на постійне проживання тих громадян РФ, які підпадають під дію поправок до закону про імміграцію та які не подали заяву на отримання статусу постійного жителя ЄС до 31 грудня 2023 року.

У вересні Латвія не дозволила проживання 80 росіянам попри складений мовний іспит.